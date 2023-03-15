أذربيجان: تطعيم 158 جرعة من لقاح كورونا في 15 مارس

باكو، 15 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 158 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 53 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و26 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 64 شخص الجرعة الثالثة و15 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و952 الف و81 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و405 ألف و310 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و577 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و379 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و262 الف و815 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.