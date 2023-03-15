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    أذربيجان: 65 حالة إصابة بكورونا في 15 مارس

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٠]
    أذربيجان: 65 حالة إصابة بكورونا في 15 مارس

    باكو، 15 مارس، (اذرتاج)

    سجلت 65 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و34 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 15 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و76 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و672 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و147 مريض منهم ويستمر علاج 257 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1469 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و545 ألف و86 فحص طبي.

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