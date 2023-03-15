أذربيجان تشارك في المعرض الدولي للعقار MIPIMفي كان الفرنسية

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

تشارك جمعية ADREFA لتطوير العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وأذربيجان في المعرض الدولي للعقار MIPIM، الذي يقام خلال الفترة 14 – 17 مارس الجاري في مدينة كان بجمهورية فرنسا.

أفادت أذرتاج نقلا عن سفارة أذربيجان في فرنسا ان جمعية ADREFA تستعرض خلال مشاركتها الأهداف الإستراتيجية والمشاريع للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بأذربيجان، وتقديم المعلومات والدراسات عن القطاع، والإمكانات التي تمتلكها أذربيجان في القطاع العقاري.

ويُعد معرض MIPIM أحد أعرق المعارض في العالم، ويعتبر الحدث الدولي الأبرز في مجال العقار والاستثمار، حيث بجمع أكبر الجهات الحكومية والخاصة المعنية في قطاع العقار من كل عام في مكانٍ واحد.