رئيس تركيا يستقبل نظيره الاذربيجاني

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في انقرة في 15 مارس.

أفادت أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في القصر الرئاسي في أنقرة تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسَ أذربيجان إلهام علييف.

ثم التقطت صورة فوتوغرافية مشتركة للرئيسين.