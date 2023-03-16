ممثلو منظمة الأمم المتحدة يتعرفون ميدانيا على نتائج الوحشية الارمينية في محافظة فضولي

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

وصل ممثلو منظمة الأمم المتحدة الى محافظة فضولي المحررة من الاحتلال.

أفاد مراسل أذرتاج ان آراز ايمانوف ممثل الممثلية الخاصة لرئيس أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال في منطقة قره باغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا) قدم للضيوف معلومات عن مشاريع البنية التحتية واعمال إعادة الاعمار المقامة في الأراضي المحررة من الاحتلال.

احيط الضيوف علما بعمل مطاري فضولي وزنكيلان الجويين.

شاهد الضيوف مدى الخراب والدمار الذي خلفه الاحتلال الأرميني في المدينة.

توجه ممثلو منظمة الأمم المتحدة الى مدينة اغدام.