مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البرلمانين المصري والأذربيجاني

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني في مصر إلخان بولوخوف مع رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الاذربيجانية الشيخ علي جمعة.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج) أنه تمت مناقشة العلاقات التي تطورت بشكل قوي في السنوات الأخيرة بين الدولتين الصديقتين، بما في ذلك آفاق التعاون البرلماني أثناء الاجتماع الذي عقد في المبنى الإداري للبرلمان المصري. وأشار الطرفان إلى أن الاجتماع الذي عقد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أثناء زيارة رئيس مصر لباكو في يناير هذا العام وضع أساسا لمرحلة جديدة في تاريخ تلك العلاقات.

وأوضح الشيخ على جمعة قائلا إن العلاقات المصرية الأذربيجانية لها تاريخ عريق، وهناك مقدرة عالية على تطوير التعاون بين البلدين.

وأضاف قائلا إنه في هذا الصدد يمتلك تعاون الهيئات التشريعية في البلدين أهمية خاصة. وإن زيارة وفد المجلس الوطني الأذربيجاني مؤخرا إلى مصر كانت مثمرة للغاية.

وأكد إلخان بولوخوف على أن البرلمانات واحدة من أهم الجسور التي تساعد على إقامة العلاقات بين الدول. وأضاف أيضا أن مجموعات الصداقة البرلمانية تساهم في تعزيز تلك العلاقات. ولهذا فإن الزيارات المتبادلة لممثلي الهيئات التشريعية دائما ما تجدي ثمارها.