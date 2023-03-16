أغدام.. بدء مشاورات استراتيجية بين حكومة أذربيجان وممثلي منظمة الأمم المتحدة

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

تقام في مدينة اغدام مشاورات استراتيجية سنوية رفيعة المستوى بين حكومة أذربيجان ونظام منظمة الأمم المتحدة، بحضور أكثر من 35 ممثلا أمميا ومسئولا حكوميا.

أفادت أذرتاج ان الحدث يلقي الضوء على مسائل تسريع تحقيق اهداف التنمية المستدامة من قبل أذربيجان ودور اعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة في تحقيق الأهداف التنموية وعملية إزالة الألغام وتأثيرها على اهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة والاستغلال المثمر من موارد المياه واتجاهات التعاون بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة في الزراعة والصحة وبناء المدن ومساواة الجنسين وغيرها من الاتجاهات.

من المقرر تنفيذ عملية زرع الأشجار بمناسبة اليوبيل المئوي لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف.

يجب الذكر ان حكومة أذربيجان لقد عقدت اجتماعا مع ممثلي الهيئات المختلفة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة شوشا في 18 مارس عام 2022. في هذا السياق قدمت الى المشاركين معلومات عن مقياس الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال في الأراضي الأذربيجانية واعمال إعادة البناء والاعمار فيها ونوقشت تحسين التعاون مع الهيئات الأممية في البلد، كذلك في تلك الأراضي.