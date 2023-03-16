باكو، 16 مارس (أذرتاج)

بدأت عودة الدفعة الأولى من النازحين الى بيوتهم في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني.

يقال ان القرعة لتوزيع البيوت التي أنشئت حديثا في القرية المدمرة في فترة الاحتلال قد سحبت امس. نتيجة القرعة، تحدد عنوان كل بيت. إن 15 بيتا مكونا من 3 غرف وبيت واحد مكون من غرفتين و4 بيوت مكونة من 4 غرف.

إن العائلات المرشحة للعودة استوطنت حتى الآن في الأماكن السكنية غير الصالحة وفي الظروف الشاقة في باكو وبردعه وتارتار وساموخ وجورانبوي.

يذكر ان المرحلة الأولى من اعمال إعادة البناء والاعمار قد استكملت في قرية تاليش. تم مد خط غاز تحت الأرض بطول 11.1 كم في القرية.