مقتل مدنيين اذربيجانيين إثر انفجار لغم أرميني في أغدام

باكو، 16 مارس، (اذرتاج) لقي شخصان مصرعهما جراء انفجار لغم زرعته ارمينيا في فترة الاحتلال في أراضي قرية يوسفجانلي لمحافظة أغدام. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ان إسرائل حسنوف إبراهيم اغلو من مواليد 1999 وحسنوف عامد حسين اغلو من مواليد 1987 فقدا حياتهما اثر انفجار اللغم اثناء رعي المواشي. يجري التحقيق بشأن الحادث.

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