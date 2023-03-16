باكو: قبول عدد قياسي من البحوث العلمية للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أكتوبر القادم

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

حصلت الهيئة التنظيمية للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية على عدد قياسي من البحوث العلمية أي 3 آلاف و532 بحث من 95 بلدا.

يفوق هذا المؤشر الذي حصل عليه مؤتمر باكو مؤشرات جميع المؤتمرات المنظمة حتى الآن الى جانب مؤتمرات باريس (2022) وواشنطن (2019) وبريمن (2018).

كذلك حصل المؤتمر على عدد قياسي من البحوث العلمية أي 214 مقالة علمية من أذربيجان لتنضم الى خماسية البلدان الأكثر تقديما لمقالات علمية الى المؤتمر وهي الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا والهند والصين.

إن النسخة الـ74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية ستنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 2 الى 6 أكتوبر.

ستعقد في إطار المؤتمر، الذي سينظم بالشراكة بين اذركوسموس والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، مؤتمرات وأكثر من 190 دورة فنية ومعارض.

أفادت أذرتاج ان المؤتمر سيجمع تحت سقفه ممثلو ورؤساء وكالات الفضاء والقطاع العام والمستثمرين وشركات الفضاء الخاصة، وممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.

سينظم المؤتمر الدولي في موضوع "تحديات عالمية وفرص: لنعطي فرصة للفضاء" وسيكون منصة مفتوحة لتبادل الآراء حول الافكار المستجدة التي تشكل مستقبل الصناعة والحلول المتقدمة والشراكة في مجال الابتكارات الفضائية وسبل التعاون.