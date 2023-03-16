انطلاق اشغال القمة الاستثنائية لرؤساء الدول التركية.. بحضور رئيس أذربيجان

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

انطلقت اليوم 16 مارس في العاصمة التركية أنقرة قمة استثنائية لرؤساء دول منظمة الدول التركية تحت عنوان "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية"، ذلك بمبادرة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

أفادت أذرتاج ان رئيس أذربيجان إلهام علييف يحضر القمة.

في البداية استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الرئيسَ الاذربيجاني وقادة الدول والحكومات الآخرين.

ثم التقطت صورة جماعية.

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يجب الذكر انه كان من المقرر عقد هذا الحدث في مدينة شوشا. لكن الرئيس إلهام علييف تقدم باقتراح عقد القمة في أنقرة دعما للبلد الشقيق الذي تعرض لزلزال مدمر مؤخرا. بموافقة من قادة البلدان الأعضاء، اتخذ قرار بهذا الصدد.

إن القمة الاستثنائية منصة بأعلى مستوى لمناقشة مسائل الطوارئ، الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب وجنوبي شرق تركيا. يتبادل الرؤساء آراءهم حول خلق آليات تعاون وتنسيق متعدد جوانب وثيق، ويجرون مشاورات حول التحديات الموجودة في المنطقة.