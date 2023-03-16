البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0084
أورو EUR 1 1.8024
دولار أسترالي AUD 1 1.1279
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3215
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0923
كرون دنماركي DKK 1 0.2421
لاري جورجي GEL 1 0.6581
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.236
دينار الكويت KWD 1 5.537
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3771
بيسو المكسيك MXN 1 0.0896
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0912
كرون النرويج NOK 1 0.1583
زلوتي بولندا PLN 1 0.3829
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0223
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2631
دولار سنغافورة SGD 1 1.2587
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.0895
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469
كرون التشيك CZK 1 0.0749
يوان الصين CNY 1 0.2463
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0536
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4675
كرون السويد SEK 1 0.1606
فرنك سويسرا CHF 1 1.8276
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1296
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2806
بيسو تشيلي CLP 100 0.2063
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011
ريال إيران IRR 100 0.004
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