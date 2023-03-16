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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:١٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0084

    أورو EUR 1 1.8024

    دولار أسترالي AUD 1 1.1279

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3215

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0923

    كرون دنماركي DKK 1 0.2421

    لاري جورجي GEL 1 0.6581

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.236

    دينار الكويت KWD 1 5.537

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3771

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0896

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0912

    كرون النرويج NOK 1 0.1583

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3829

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0223

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2631

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2587

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.0895

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469

    كرون التشيك CZK 1 0.0749

    يوان الصين CNY 1 0.2463

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0536

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4675

    كرون السويد SEK 1 0.1606

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8276

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1296

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2806

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2063

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم