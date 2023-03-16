البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 16 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0084

أورو EUR 1 1.8024

دولار أسترالي AUD 1 1.1279

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3215

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0923

كرون دنماركي DKK 1 0.2421

لاري جورجي GEL 1 0.6581

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.236

دينار الكويت KWD 1 5.537

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3771

بيسو المكسيك MXN 1 0.0896

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0912

كرون النرويج NOK 1 0.1583

زلوتي بولندا PLN 1 0.3829

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0223

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2631

دولار سنغافورة SGD 1 1.2587

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.0895

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469

كرون التشيك CZK 1 0.0749

يوان الصين CNY 1 0.2463

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0536

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4675

كرون السويد SEK 1 0.1606

فرنك سويسرا CHF 1 1.8276

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1296

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2806

بيسو تشيلي CLP 100 0.2063

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

ريال إيران IRR 100 0.004