أذربيجان تصدر 4.1 مليون طن من النفط خلال العام الجاري

باكو، 16 مارس، (أذرتاج)

تم تصدير 4.1 مليون طن من الناتج 5.1 مليون طن من النفط المنتج خلال الفترة ما بين يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في تغريدة كتبه وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شهبازوف في تويتر.

أشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تم تصدير 4.3 مليار متر مكعب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز المنتج بزيادة قدرها 4 في المائة.