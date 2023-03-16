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    زيادة صادرات الغاز الاذربيجاني 13 %

    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٦]
    زيادة صادرات الغاز الاذربيجاني 13 %

    باكو، 16 مارس، (أذرتاج)

    زادت صادرات الغاز الاذربيجاني بنسبة 13 في المائة خلال أشهر يناير - فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في تغريدة كتبه وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في تويتر.

    أشار الوزير إلى أن أذربيجان زودت أوروبا بـ1.9 مليار متر مكعب من الغاز: "خلال هذه الفترة، تم تصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا و0.7 مليار متر مكعب إلى جورجيا".

    وأكد أن أذربيجان زودت تركيا بـ0.9 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب الغاز العابر للأناضول (تاناب) في الفترة ما بين اشهر يناير - فبراير.

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