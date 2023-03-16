باستثناء أذربيجان، لم تنضم أي دولة اخرى في القوقاز إلى اتفاقية المياه للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

في الحقيقة، أود أن أؤكد على أنه لم تنضم أي دولة أخرى في القوقاز بعدُ إلى اتفاقية المياه الخاصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا سوى أذربيجان.

أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أن هذا ما قاله وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف في المشاورات الإستراتيجية السنوية رفيعة المستوى المنعقدة في أغدام بين حكومة جمهورية أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة النشطة في الدولة.

وأكد على أن هذه الاتفاقية تعتبر هي المنصة الوحيدة التي سوف تحقق التعاون الفعال من خلال توحيد جهود دول المنطقة لحل مشاكل المياه العابرة للحدود.