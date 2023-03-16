  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    باستثناء أذربيجان، لم تنضم أي دولة اخرى في القوقاز إلى اتفاقية المياه للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٩]
    باستثناء أذربيجان، لم تنضم أي دولة اخرى في القوقاز إلى اتفاقية المياه للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

    باكو، 16 مارس (أذرتاج)

    في الحقيقة، أود أن أؤكد على أنه لم تنضم أي دولة أخرى في القوقاز بعدُ إلى اتفاقية المياه الخاصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا سوى أذربيجان.

    أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أن هذا ما قاله وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف في المشاورات الإستراتيجية السنوية رفيعة المستوى المنعقدة في أغدام بين حكومة جمهورية أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة النشطة في الدولة.

    وأكد على أن هذه الاتفاقية تعتبر هي المنصة الوحيدة التي سوف تحقق التعاون الفعال من خلال توحيد جهود دول المنطقة لحل مشاكل المياه العابرة للحدود.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:١٥‎]
    مقتل مدنيين اذربيجانيين إثر انفجار لغم أرميني في أغدام
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٥‎]
    سلامًا أيها الأرض المحررة من الاحتلال
    قرية تاليش تستقبل سكانها النازحين.. بعد سنين طوال قضوها في الحرمان والظروف الشاقة
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٣]
    أغدام.. بدء مشاورات استراتيجية بين حكومة أذربيجان وممثلي منظمة الأمم المتحدة
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٠]
    ممثلو منظمة الأمم المتحدة يتعرفون ميدانيا على نتائج الوحشية الارمينية في محافظة فضولي