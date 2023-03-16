رئيس أذربيجان: أذربيجان وتركيا ستبقيان واقفتين الى جانب بعضهما بعضا

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

كانت أذربيجان وتركيا واقفتين دوما الى جانب بعضهما بعضا في الضراء والسراء. وستبقيان هكذا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية في انقرة في 16 مارس.

أضاف الرئيس: "اكتسبنا قوة إضافية من الدعم السياسي والمعنوي الذي ابداه الرئيس رجب طيب أردوغان لأذربيجان من اول لحظات الحرب القراباغية الثانية حتى يومها الأخير عام 2020. في الوقت ذاته، كان شعب تركيا جميعا واقفا الى جانب أذربيجان إبان حرب الـ44 يوما. تلقينا آلاف برقيات تهاني ودعم من تركيا ابان الحرب وبعد انتصارنا التاريخي.

قال الرئيس إلهام علييف ان "مدينة شوشا لؤلؤة قره باغ شهدت توقيع "بيان شوشا" بين تركيا وأذربيجان في يونيو عام 2021. ومعه ارتقت علاقاتنا رسميا الى مستوى الشراكة."