على أرمينيا ان تضمن حقوق وأمن الأذربيجانيين الغربيين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

شكل أبناء شعبنا، الذين تعرضوا للتطهير العرقي في أذربيجان الغربية، جماعة أذربيجان الغربية. هدفهم هو العودة الآمنة الى أراضيهم التاريخية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية في انقرة في 16 مارس.

"بناء على عقيدة العودة التي أعدتها جماعة أذربيجان الغربية، يتطلب اتفاقا دوليا إلزاميا من حيث القانون، يتضمن آلية ضمان واعتماد لعودة الاذربيجانيين الذين تم تشريدهم من ديارهم في أراضي أرمينيا الحالية. ويجب على أرمينيا أن تضمن حقوق وأمن الأذربيجانيين الغربيين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مقابل ضماننا في دولة أذربيجان حقوق وامن السكان الأرمن القاطنين في قره باغ"، بحسب ما قال الرئيس إلهام علييف.