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    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا دمرت تراثنا الثقافي في أذربيجان الغربية

    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا دمرت تراثنا الثقافي في أذربيجان الغربية

    باكو، 16 مارس، (اذرتاج)

    إن قرار الحكومة السوفيتية في نوفمبر 1920 حول فصل زنكزور الغربية - أرضنا التاريخية عن أذربيجان ومنحها لأرمينيا أدى إلى الفصل الجغرافي للعالم التركي. حتى عام 1991، طُرد جميع الأذربيجانيين قسرا من أراضي أرمينيا الحالية.

    أفادت وكالة الرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في خطابه في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية تعقد اليوم 16 مارس في العاصمة التركية أنقرة.

    قال رئيس الدولة: "لقد دمرت أرمينيا تراثنا الثقافي ومساجدنا ومعالمنا التاريخية في أراضي أرمينيا الحالية أي في أذربيجان الغربية، كما هو الحال في قره باغ وشرق زانكزور. ناشد المجتمع الأذربيجاني مرارا وتكرارا اليونسكو لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى هذا البلد بغرض مراقبة التراث الثقافي للشعب الأذربيجاني في أرمينيا الحالية ويتوقع حتى الآن استجابة إيجابية من اليونسكو".

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