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    كازاخستان تستضيف القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية في أكتوبر

    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٥‎]
    كازاخستان تستضيف القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية في أكتوبر

    باكو، 16 مارس (أذرتاج)

    ستستضيف مدينة تركستان بكازاخستان في أكتوبر القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية.

    أفادت أذرتاج ان هذا أعلنه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في كلمة ألقاها في القمة الاستثنائية بأنقرة.

    قال رئيس كازاخستان ان العالم يشهد حاليا الوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد. "من الواجب تعزيز التعاون في العالم التركي في هذا السياق. تحتل منظمتنا مكانا مستحقا له على الصعيد الدولي. من الضروري الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدان الأعضاء الى مستوى جديد نوعي"، بحسب ما قال الرئيس الكازاخستاني.

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