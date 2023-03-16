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    أقاليم


    المبعوث الخاص للرئيس: نخطط إسكان 158 عائلة أخرى في قرية تاليش في المرحلة الثانية

    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٨]
    المبعوث الخاص للرئيس: نخطط إسكان 158 عائلة أخرى في قرية تاليش في المرحلة الثانية

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    قال المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني في منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا المحررة أمين حسينوف إن 20 عائلة نقلت إلى قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة ترتر في المرحلة الأولى وهيئت هنا الظروف الملائمة لسكنهم هنا وفي المرحلة الثانية يخطط نقل 158 عائلة أخرى وأعمال إعادة البناء والإعمار في القرية مستمرة وإنشاء البيوت الأخرى يلزم بوقت قصير لأن مشاريع البنية التحتية الأساسية نفذت.

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