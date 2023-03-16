مأدبة غداء على شرف رؤساء دول منظمة الدول التركية في أنقرة
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٢]
باكو، 16 مارس، أذرتاج
نظمت مأدبة غداء على شرف رؤساء دول منظمة الدول التركية في أنقرة في 16 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في المأدبة.
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