باكو، 16 مارس، أذرتاج نظمت مأدبة غداء على شرف رؤساء دول منظمة الدول التركية في أنقرة في 16 مارس. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في المأدبة.

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