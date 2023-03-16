اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف إلى تركيا

باكو، 16 مارس، أذرتاج اختتمت زيارة الرئيس إلهام علييف إلى تركيا في 16 مارس. أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف بمطار أسنبورغه في أنقرة على شرف الرئيس إلهام علييف. وكان في وداع الرئيس علييف مسؤولون كبار.

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