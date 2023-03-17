الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
باكو، 17 مارس، (أذرتاج)
تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 مارس.
خلال الاتصال الهاتفي، تمت مناقشة الإجراءات العملية الهادفة إلى ضمان الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز بناء على الاتفاقيات الثلاثية المعروفة لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
كما تم تبادل وجهات النظر حول تطوير علاقات النقل واللوجستية والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.
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