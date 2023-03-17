أذربيجان تصدر منتجات إلى 136 دولة خلال يناير

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 136 دولة خلال يناير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 73 دولة واستيرادها من 132 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.