المجلس الوطني يستمع إلى تقرير مجلس الوزراء حول فعالياته عام 2022م
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
باكو، 17 مارس، أذرتاج
يعقد المجلس الوطني اجتماعًا عاما تاليا له في 17 مارس اليوم.
أفادت وكالة أذرتاج أن النواب يستمعون في الاجتماع العام إلى تقرير مجلس الوزراء حول فعالياته عام 2022م.
ويقدم التقرير رئيس الوزراء علي أسدوف.
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