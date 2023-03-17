العثور على قنبلتين يدويتين في منطقة لاتشين
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:١٠]
باكو، 17 مارس، أذرتاج
عثر موظفو قسم شرطة منطقة لاتشين على قنبلتين يدويتين في المدينة وسلموهما إلى الجهات المختصة، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:١٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٤٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٣٧]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٠٢]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٤]
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٥]
١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤٩]
١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٢]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٣]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥٠]
١٣.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:١٠]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١١]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك