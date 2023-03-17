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    العثور على قنبلتين يدويتين في منطقة لاتشين

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:١٠]
    العثور على قنبلتين يدويتين في منطقة لاتشين

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    عثر موظفو قسم شرطة منطقة لاتشين على قنبلتين يدويتين في المدينة وسلموهما إلى الجهات المختصة، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

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