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    اقتصاد


    رئيس الوزراء: اتخذت الحكومة العام الماضي تدابير مهمة ترمي إلى ضمان النشاط الاقتصادي

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:١٧]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    قال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في إلقاء تقرير حول فعاليات مجلس الوزراء عام 2022م أمام المجلس الوطني اليوم 17 مارس إن إيرادات ميزانية الدولة لعام 2022م أجريت عند 31 مليار مانات ونفقاتها عند 32 مليار مانات.

    وأفاد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال العام الماضي تدابير مهمة في مجال ضمان النشاط الاقتصادي وتعزيز الدفاع الاجتماعي للأهالي وإعادة بناء وإعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وبناء الجيش والدفاع وتطوير نظام التعليم والصحة وضمان الأمن الغذائي حيث تبنى مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة 462 قرار ووقع على 820 مرسوم.

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