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    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يناير 531 ألف برميل

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يناير 531 ألف برميل

    باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

    بلغ حجم استخراج النفط اليومي (مع المكثفات) في أذربيجان خلال فبراير من العام الجاري 648 الف برميل.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الشهر شهد تصدير 531 ألف برميل من النفط الخام و117 ألف برميل من المكثفات.

    في إطار تعاون "أوبك بلس"، يبلغ التزام أذربيجان بالتخفيض 33 ألف برميل يوميا وحصة إنتاجها اليومي من النفط الخام 684 ألف برميل.

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