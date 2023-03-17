رئيس الوزراء: صدرت 21 مليار متر مكعب من الغاز عامة عبر ممر الجنوب للغاز العام الماضي

باكو، 17 مارس، أذرتاج

قال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في إلقاء تقرير حول فعاليات مجلس الوزراء عام 2022م أمام المجلس الوطني اليوم 17 مارس إن 21 مليار متر مكعب من الغاز صدرت عبر ممر الجنوب للغاز العام الماضي ومنها 4ر11 مليار متر مكعب إلى أوروبا.

وأعاد رئيس الوزراء للذاكرة توقيع مذكرة شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي عام 2022م مضيفا أن الوثيقة تنص على زيادة قدرات خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب من 16 مليار متر مكعب إلى 31 مليار متر مكعب إلى عام 2027م وقدرات خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي من 11 مليار متر مكعب إلى 20 مليار متر مكعب.

واكد على أن كل هذا يخدم لغرض زيادة دور أذربيجان في سوق أوروبا للغاز.