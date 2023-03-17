رئيس الوزراء: تسجيل 18 مؤسسة لدى حديقتي أغدام ومنطقة وادي أراز الاقتصادية الصناعيتين

باكو، 17 مارس، أذرتاج

قال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في إلقاء تقرير حول فعاليات مجلس الوزراء عام 2022م أمام المجلس الوطني اليوم 17 مارس إن 18 مؤسسة صناعية سجلت عموما لدى حديقتي أغدام ومنطقة وادي أراز الاقتصادية الصناعيتين في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين.

وأضاف رئيس الوزراء انه يتوقع استثمار حوالي 106 مليون مانات عموما في تنفيذ مشاريع هناك وذلك بجانب تخطيط فتح ما يزيد عن 800 فرصة عمل جديدة.