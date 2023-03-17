عدد مواليد في أذربيجان يبلغ 9935

باكو، 17 مارس، (اذرتاج)

بلغ عدد المواليد في أذربيجان 9935 خلال يناير من عام 2022 وهذا يسجل انخفاضا في متوسط عدد المواليد من 11.9 مولودا لكل ألف ساكن الى 11.5 مولود بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي. تفوق نسبة الذكور من بين المواليد الجدد نسبة البنات، حيث كانت نسبة المواليد 53.5 في المائة من الذكور، و46.5 في المائة من الإناث. بلغ عدد التوائم الثنائية 296 مولود. وكان عدد التوائم الثلاثية 30 مولودا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان عدد الوفيات في أذربيجان كان 5810 وفاة خلال شهر يناير وهذا سجل انخفاضا لمتوسط عدد الوفيات لكل 1000 شخص من مؤشره السابق 7 الى 6.8 حالات وفاة.