علي أسدوف: تخطط إعادة المجموعة الأولى من السكان الأصليين إلى لاتشين حتى نهاية العام
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣٩]
باكو، 17 مارس، (أذرتاج)
تخطط إعادة المجموعة الأولى من السكان الأصليين إلى لاتشين قبل نهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تستقر 296 عائلة في قريتي زابوخ وسوس لمحافظة لاتشين.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف في الجلسة العامة للبرلمان المنعقد اليوم بشأن تقديم تقرير عن أنشطة مجلس الوزراء في عام 2022.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تخصيص 6.5 مليار مانات من ميزانية الدولة في العامين الماضيين لأعمال الترميم وإعادة البناء في الأراضي المحررة من الاحتلال.
في السنة المشمولة بالتقرير، تم ربط منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين بشبكة طاقة واحدة. تم بناء 11 محطة للطاقة الكهرومائية على الأراضي المحررة.
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