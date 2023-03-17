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    سياسة


    توأمة مدينة شوشا الأذربيجانية مع مدينة نوفي بازار الصربية

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٢]

    شوشا، 17 مارس، (أذرتاج)

    تم توقيع مذكرة تفاهم بين مدينتي شوشا الأذربيجانية ونوفي بازار الصربية بشأن إقامة علاقات التآخي والتعاون في مجالات الثقافة والسياحة والعمران والعلم والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الصلة.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول التآخي في شوشا لأول مرة بعد الاحتلال.

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    توأمة مدينة شوشا الأذربيجانية مع مدينة نوفي بازار الصربية توأمة مدينة شوشا الأذربيجانية مع مدينة نوفي بازار الصربية