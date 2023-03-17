توأمة مدينة شوشا الأذربيجانية مع مدينة نوفي بازار الصربية
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٢]
شوشا، 17 مارس، (أذرتاج)
تم توقيع مذكرة تفاهم بين مدينتي شوشا الأذربيجانية ونوفي بازار الصربية بشأن إقامة علاقات التآخي والتعاون في مجالات الثقافة والسياحة والعمران والعلم والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الصلة.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول التآخي في شوشا لأول مرة بعد الاحتلال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٢٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥١]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٢٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥١]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٨]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠١]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٤]
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٨]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٣]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك