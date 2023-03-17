تبادل الآراء حول تنظيم منتدى الاعمال الاذربيجاني المجري

باكو،16 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائل جباروف مع وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناد في إطار القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية، المنعقدة في أنقرة.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزير الاذربيجاني قوله ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الثنائية بين البلدين وتنظيم منتدى الاعمال المشترك قريبا.