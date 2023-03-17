صاحبة غفاروفا: موارد أذربيجان تسمح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة خلال العام الماضي. وتحقق النمو الاقتصادي بشكل رئيسي على حساب القطاع غير النفطي وزادت الصادرات بأكثر من ضعفين وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لأذربيجان بمقدار 5.3 مليار دولار خلال العام، ليصل الى 58.5 مليار دولار.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في الجلسة العامة للبرلمان، التي انعقدت اليوم للاستماع الى تقرير عن أنشطة مجلس الوزراء عام 2022.

أكدت رئيسة المجلس الوطني أن موارد أذربيجان تسمح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. تتواصل أعمال الترميم وإعادة البناء بسرعة في الأراضي المحررة.