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    أقاليم


    تدشين منفذ حدودي جديد لأذربيجان في الحدود مع روسيا

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]

    باكو، 16 مارس (أذرتاج)

    تم تدشين منفذ حدودي جديد لأذربيجان في الحدود مع روسيا.

    انعقد بهذه المناسبة حفل في 16 مارس بحضور نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطافايف ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية آليكسي اوفيرتشوك ورئيس اللجنة الأذربيجانية للجمارك شاهين باغيروف وغيرهم من كبار المسئولين.

    أقيمت اعمال الانشاء في منفذ حدودي جديد بمرسوم رئاسي صادر في ابريل عام 2020.

    تم تجهيز المنفذ الحدودي بكل المعدات الضرورية.

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