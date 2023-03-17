  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سوكار: لدينا خطة لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]

    باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

    حاليا، تتعاون سوكار مع شركة استشارية دولية في مجال الطاقة الخضراء في مجال انبعاثات منخفضة الكربون وخفض انبعاثات الدفيئة والغاز وغيرها. خلال ستة أشهر، ستحدد شركة "سوكار" أهدافها.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها ممثل شركة "سوكار" تيمور قولويف في خطابه في ندوة "الهيدروجين الأخضر - الطريق إلى إزالة الكربون".

    قال إن الهدف الرئيسي هو مطابقة الأهداف في التصنيفات: "بالتوازي، وقعت شركة "سوكار" عقودا مع شركات "مصدر" و"أكوا باور" و"بي بي". لدى أوروبا وأذربيجان آمال كبيرة متعلقة بالهيدروجين الأخضر. ويوضح تحليل السوق أن متطلباتها من الهيدروجين ستزداد. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تزداد هذه الحاجة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. لذلك، لدينا خطة لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا. نحن مستعدون لتعلم الكثير من التجربة الدولية في الجانب التقني".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٨]
    زيارة حجم ترانزيت الشحن عبر أذربيجان بأكثر من 75 %
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠١]
    تبادل الآراء حول تنظيم منتدى الاعمال الاذربيجاني المجري
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣٩]
    علي أسدوف: تخطط إعادة المجموعة الأولى من السكان الأصليين إلى لاتشين حتى نهاية العام
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٦]
    رئيس الوزراء: تسجيل 18 مؤسسة لدى حديقتي أغدام ومنطقة وادي أراز الاقتصادية الصناعيتين