سوكار: لدينا خطة لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

حاليا، تتعاون سوكار مع شركة استشارية دولية في مجال الطاقة الخضراء في مجال انبعاثات منخفضة الكربون وخفض انبعاثات الدفيئة والغاز وغيرها. خلال ستة أشهر، ستحدد شركة "سوكار" أهدافها.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها ممثل شركة "سوكار" تيمور قولويف في خطابه في ندوة "الهيدروجين الأخضر - الطريق إلى إزالة الكربون".

قال إن الهدف الرئيسي هو مطابقة الأهداف في التصنيفات: "بالتوازي، وقعت شركة "سوكار" عقودا مع شركات "مصدر" و"أكوا باور" و"بي بي". لدى أوروبا وأذربيجان آمال كبيرة متعلقة بالهيدروجين الأخضر. ويوضح تحليل السوق أن متطلباتها من الهيدروجين ستزداد. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تزداد هذه الحاجة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. لذلك، لدينا خطة لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا. نحن مستعدون لتعلم الكثير من التجربة الدولية في الجانب التقني".