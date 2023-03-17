رئيس الوزراء: يصل عدد سكان أذربيجان الى 12.5 مليون الى عام 2040

باكو، 17 مارس (أذرتاج)

قال رئيس الوزراء علي أسدوف اثناء تقديم تقرير عن نشاط مجلس الوزراء في البرلمان انه يتوقع وصول عدد سكان أذربيجان الى 12.5 مليون نسمة الى عام 2040. أضاف ان هذا يعني حاجة البلد الى 21 مليار متر مكعب من الماء.