زيارة حجم ترانزيت الشحن عبر أذربيجان بأكثر من 75 %

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

زاد حجم ترانزيت الشحن عبر أراضي أذربيجان بأكثر من 75 في المائة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في الجلسة العامة للبرلمان، التي انعقدت اليوم للاستماع الى تقرير عن أنشطة مجلس الوزراء عام 2022.

أكد رئيس الوزراء أن أذربيجان تساهم في تعزيز الممر الأوسط.

كما قال: "تواصلت التدابير لتحسين البنية التحتية وزيادة قدرة النقل ذات الصلة في مؤسسات النقل. خلال عام 2022، ارتفع حجم إجمالي البضائع في ميناء باكو الدولي التجاري البحري بنسبة 15 في المائة إلى 6.4 مليون طن، منها 89 في المائة حصة البضائع العابرة".