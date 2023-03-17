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    سياسة


    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان التعاون الإقليمي

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٩]
    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان التعاون الإقليمي

    باكو، 17 مارس (أذرتاج)

    جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو في 17 مارس، ناقش الوزيران خلاله مسائل التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين الشقيقين وكذلك المسائل الملحة في إطار المنظمات الدولية.

    كذلك أجرى الطرفان تبادل الآراء حول الوضع الحالي في المنطقة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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