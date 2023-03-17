المدير العام للإيسيسكو يتسلم أوراق اعتماد مندوب أذربيجان الدائم لدى المنظمة

باكو، 17 مارس (أذرتاج)

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السفير ناظم صمادوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، والذي قدم خلال اللقاء أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى منظمة الإيسيسكو.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الخميس (16 مارس 2023) بمقر الإيسيسكو في الرباط، أكد الدكتور المالك حرص المنظمة على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان، والتي تتجلى في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المشتركة، مشيدا بالدعم الذي تقدمه أذربيجان للعديد من مبادرات الإيسيسكو.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات لتعزيز الشراكة بين الإيسيسكو وأذربيجان خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة العمل التي تجمع الجانبين.

من جانبه أشار السفير صمادوف إلى أن حرص بلاده على تعيينه مندوبا دائما لدى الإيسيسكو يؤكد الأهمية التي توليها أذربيجان للشراكة مع المنظمة، وأنه سيبذل كل الجهد في سبيل تطويرها، دعما للدور الكبير الذي تقوم به الإيسيسكو للمساهمة في تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة، حسبما نشر موقع "الايسيسكو " الرسمي على الانترنت.

أفادت أذرتاج نقلا عن السفارة ان السفير نقل تحيات الرئيس الاذربيجاني الى المدير العام للمنظمة. كما أشار الى دور السيدة مهريبان علييفا السيدة الأولى لأذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف بكونها سفيرة النوايا الحسنة للايسيسكو في الفعاليات الواسعة النطاق في العالم الإسلامي وفي الحوار بين الحضارات، وفي مجالات دعم الأطفال المحتاجين الى الرعاية والثقافة والتراث الثقافي والتعليم.

قال صمادوف ان أذربيجان حريصة على افتتاح مكتب إقليمي للاسيسكو في الأيام القريبة في باكو. كذلك أشار السفير الى أهمية التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للاسيسكو، لتقصي مدى الاضرار الملحقة بالثروات الطبيعية نتيجة الاحتلال الأرميني في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال وتقييم الوضع القائم.