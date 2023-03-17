رئيس أذربيجان يهنئ أبناء الشعب بمناسبة حلول عيد نيروز

باكو، 17 مارس (أذرتاج)

هنأ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الشعب بمناسبة حلول عيد نيروز، متمنيا له موفور الصحة ونجاحات في الاعمال المقبلة.

قال الرئيس إلهام علييف في تهنئته ان عيد نيروز متوارث من اجدادنا وله جذور قديمة في ارض أذربيجان. قال الرئيس ان وهذا العيد ساهم في تشكل الوعي القومي وتجذر في افكارنا وأصبح حامل القيم السامية.

وأضاف ان المشاريع الواسعة النطاق المحققة في أراضينا التاريخية القديمة التي حررناها بدماء شهدائنا واعمال إعادة الاعمار الجارية فيها وبدء عودة السكان الأصليين الى ديارهم تكسب أجواء خاصة لحلول فصل الربيع الى موطن النيران.

في ختام تهنئته، تمنى الرئيس إلهام علييف للشعب السعادة والبركة والرفاه بمناسبة هذا العيد.