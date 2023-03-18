"أذال" الأذربيجانية تسير رحلات جوية منتظمة مباشرة الى البحرين

باكو، 18 مارس (أذرتاج)

ستسير شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذال" رحلات منتظمة مباشرة الى البحرين.

أفادت أذرتاج نقلا عن أذال ان أول رحلة ستكون في الأول من يونيو. في البداية سيتم تسيير رحلات مرة في الأسبوع أي يوم الخميس. ابتداء من شهر يوليو، ستضاف الرحلة الثانية أي يوم الاحد أيضا.

يمكن التعرف على تفاصيل جدول الرحلات في موقع azal.az على شبكة الانترنت. كذلك يمكن شراء التذاكر عبر تطبيق أذال في الهواتف.