انخفاض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٣٣]
باكو، 18 مارس، (أذرتاج)
انخفض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك.
أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك انخفض بمقدار 0.18 دولار أو 7 في المائة ليصل إلى 2.34 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit).
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