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    انخفاض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٣٣]
    انخفاض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    انخفض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك انخفض بمقدار 0.18 دولار أو 7 في المائة ليصل إلى 2.34 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit).

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