الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يزوران محافظة تارتار

تارتار، 18 مارس، (أذرتاج)

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا وابنتهما آرزو علييفا الى محافظة تارتار في 18 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة شارك في حفل افتتاح الطريق الواصل بين تاليش وتابقاراقويونلو ومصحة قوشالتي.

اطلع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا وابنتهما آرزو علييفا على الظروف المهيـأة في مبنى المدرسة الثانوية المتوسطة في بلدة سوقوفوشان وشاركوا في حفل وضع حجر أساس الحي السكني.

كما تعرف الرئيس وقرينته السيدة الأولى وابنتهما على اعمال الإصلاح الكبير لخزان سوقوفوشان وقناة الماء الرئيسية الخارجة منه وإنشاء البنية التحتية السياحية على طول الخزان.

وصلوا الى قرية تاليش بمحافظة تارتار وتفقدوا الخطة الرئيسية للقرية والظروف المهيأة في المبنى الإداري وروضة الأطفال والمدرسة الثانوية المتوسطة.

ثم، أوقد رئيس الدولة نار نيروز في قرية تاليش وهنأ الشعب الأذربيجاني بمناسبة العيد.

كما تعرفوا على الظروف المهيأة في مبنى مركز الاجتماع وتحدثوا مع سكان القرية.