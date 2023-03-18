النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقطع فيديو عن زيارة تارتار

باكو، 18 مارس، (اذرتاج) نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا مقطع فيديو عن زيارة قرية تاليش بمحافظة تارتار عبر حسابها على "انستغرام". وجاء في التدوينة: "نار عيد نيروز في قرية تاليش المحررة! أهنئكم!!!".

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