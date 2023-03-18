النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقطع فيديو عن زيارة تارتار
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٠٤]
باكو، 18 مارس، (اذرتاج)
نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا مقطع فيديو عن زيارة قرية تاليش بمحافظة تارتار عبر حسابها على "انستغرام".
وجاء في التدوينة: "نار عيد نيروز في قرية تاليش المحررة! أهنئكم!!!".
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