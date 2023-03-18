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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقطع فيديو عن زيارة تارتار

    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٠٤]

    باكو، 18 مارس، (اذرتاج)

    نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا مقطع فيديو عن زيارة قرية تاليش بمحافظة تارتار عبر حسابها على "انستغرام".

    وجاء في التدوينة: "نار عيد نيروز في قرية تاليش المحررة! أهنئكم!!!".

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    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقطع فيديو عن زيارة تارتار النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقطع فيديو عن زيارة تارتار النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر مقطع فيديو عن زيارة تارتار