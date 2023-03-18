نقل أكثر من 4.6 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"

باكو، 18 مارس، (اذرتاج)

تم تصدير 6 ملايين و48.1 ألف طن من البترول عبر خطوط أنابيب النفط الرئيسية الأذربيجانية خلال شهر فبراير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان 76.5 في المائة من النقل تحقق عبر خط أنبوب النفط الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان" حيث نقل عبر الخط المذكور خلال اشهر يناير - فبراير من العام الجاري 4 مليارات و628.7 الف طن من النفط.

كما تم شحن 626.7 ألف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان".