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    نقل 3.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم

    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٥‎]
    نقل 3.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم

    باكو، 18 مارس، (اذرتاج)

    تم نقل 7 مليارات و860.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 12.7 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 45.8 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 3 مليارات و601 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

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