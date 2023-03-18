البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 18 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0084

أورو EUR 1 1.8104

دولار أسترالي AUD 1 1.1415

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3249

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927

كرون دنماركي DKK 1 0.2432

لاري جورجي GEL 1 0.6589

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2423

دينار الكويت KWD 1 5.5358

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3795

بيسو المكسيك MXN 1 0.0909

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0912

كرون النرويج NOK 1 0.1591

زلوتي بولندا PLN 1 0.3857

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0223

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2661

دولار سنغافورة SGD 1 1.2671

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.0557

ليرة تركيا TRY 1 0.0894

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611

كرون التشيك CZK 1 0.0755

يوان الصين CNY 1 0.2477

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0652

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4641

كرون السويد SEK 1 0.1627

فرنك سويسرا CHF 1 1.8351

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1308

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2773

بيسو تشيلي CLP 100 0.2061

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004