الرئيس: حماة الأرمن أعلنوا حربا إعلامية ضد أذربيجان
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٦]
باكو، 18 مارس (أذرتاج)
بعد تحرير أراضيها التاريخية، تتعرض أذربيجان للعديد من الاعمال الجائرة والقذرة.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الى الشعب في قرية تاليش المحررة من الاحتلال بمناسبة حلول عيد نيروز في 18 مارس.
أكد رئيس أذربيجان ان حماة الأرمن والبلدان الداعمة للسيادة العدوانية لأرمينيا أعلنوا حربا إعلامية ضدنا.
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